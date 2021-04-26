Назло американцам: в Турции призвали признать Крым российским

Протесты в Анкаре из-за заявления лидера США Джо Байдена о признании геноцида армян. Видео © Twitter / Vatan_Partisi

Турецкая партия Vatan ("Родина") выступила с призывом к правительству республики признать Крым российским, а также закрыть все военные базы США на территории страны. Свои требования сторонники партии озвучили на митинге перед Посольством США в Анкаре.

"Мы обращаемся к правительству. На атаку Байдена нельзя ответить словами. Принятие мер является обязательным. Базы Инджирлик и Кюреджик должны быть немедленно взяты под полный контроль турецких ВС, а американские войска должны быть отправлены в свою страну в течение 15 дней", — сказано в заявлении главы партии.

Помимо признания Крыма российским представители Vatan также выступили за признание Абхазии независимой республикой. Отмечается, что партия провела такую же акцию протеста и у Консульства Соединённых Штатов в Стамбуле. Более того, активисты намерены организовывать такие мероприятия в течение недели в различных регионах страны.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Джо Байден допустил историческую ошибку, признав геноцид армян. По мнению турецкого лидера, слова главы Белого дома были "неправомерными". Такие вопросы должны решать историки, а не политики, отрезал Эрдоган.

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