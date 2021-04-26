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МИД РФ ждёт от Чехии разъяснений после публикации о "сотнях противопехотных мин" на складах во Врбетице

Эти сведения ставят под сомнение добросовестное выполнение Прагой обязательств в рамках международного соглашения о запрете данного вида вооружений.

26 апреля 2021, 17:38

Фото © ТАСС / ZUMA

Российский МИД ожидает от Чехии, Болгарии и Украины разъяснений после сообщения газеты Die Welt о том, что на складах в чешской Врбетице находились "сотни противопехотных мин". Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой, распространённом в понедельник. Она пояснила, что эти сведения ставят под сомнение добросовестное выполнение Чехией обязательств в рамках КЗПМ (Конвенции о запрещении противопехотных мин).

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"Аналогичные вопросы возникают также к Болгарии, гражданин которой, судя по данным The New York Times, являлся владельцем хранившихся на складе вооружений, а также к Украине как потенциальному получателю указанных средств. Ожидаем от Чехии, Болгарии и Украины необходимых разъяснений относительно сообщений о хранении на складах во Врбетице противопехотных мин в обход КЗПМ", — подытожила Захарова.

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Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Однако вечером в воскресенье, 25 апреля, президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России ко взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.

Тем временем немецкое издание выяснило, что на складах во Врбетице находились противопехотные мины чешской армии, от которых Прага должна была отказаться ещё в 1997 году. Комментариев по этому поводу из Праги так и не прозвучало.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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