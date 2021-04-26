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Путин и Макрон подтвердили настрой на продолжение плотного взаимодействия в "нормандском формате"

Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры стран выразили обеспокоенность по поводу эскалации на юго-востоке Украины и указали на необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями достигнутых ранее договорённостей.

26 апреля 2021, 17:50

Фото (архивное) © Kremlin.ru

В Кремле подтвердили, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, который состоялся по инициативе Парижа. Ранее о факте такой беседы сообщили французские СМИ.

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Лидеры стран уделили особое внимание внутриукраинскому конфликту и выразили обеспокоенность по поводу эскалации напряжённости на юго-востоке Украины. Стороны подтвердили настрой на продолжение плотного взаимодействия двух стран в "нормандском формате".

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"Выражена обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения Минских соглашений. Акцентирована необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договорённостей, прежде всего — по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", — сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, ранее состоялись переговоры Макрона и президента Украины Владимира Зеленского. Для этого последний прибыл в Париж. Вскоре после этого президент Франции сообщил, что планирует провести личную встречу с Владимиром Путиным, но пока беседа состоялась лишь по телефону.

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А 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В ответ российский лидер предложил Зеленскому встретиться в Москве.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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