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Путин и Макрон обсудили Нагорный Карабах и Украину

17 апреля президент Франции сообщил, что планирует провести личную встречу с российским коллегой. Но пока беседа состоялась лишь по телефону.

26 апреля 2021, 16:41

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ, © ТАСС / Zuma

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон договорились в скором времени объявить об инициативах по решению проблемы Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в понедельник французские СМИ со ссылкой на канцелярию французского лидера.

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Кроме того, речь шла об украинской проблематике. В частности, Макрон в ходе разговора с Путиным призвал его "искренне добиваться" снижения напряжённости в отношениях с этой страной.

Ранее состоялись переговоры Макрона и президента Украины Владимира Зеленского. Для этого последний прибыл в Париж. Вскоре после этого президент Франции сообщил, что планирует провести личную встречу с Владимиром Путиным.

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Напомним, что 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В ответ российский лидер предложил Зеленскому встретиться в Москве.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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