Политолог раскрыл возможную цель Зеленского на встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский согласился обсудить на возможной встрече с Владимиром Путиным темы церкви и русского языка только в качестве предлога. Такое мнение высказал директор Института политических исследований Сергей Марков. По его словам, украинский лидер во что бы то ни стало намерен затронуть тему Донбасса.

"Зеленский очень хочет добиться встречи с Путиным, но никак не может. Поэтому в качестве таких аргументов и предлагает эти темы. Но главное — он хочет обсуждать Донбасс, а Путин Донбасс сейчас обсуждать не будет", — рассказал Сергей Марков в беседе с телеканалом "360".

Встреча должна быть хорошо подготовлена, чтобы она могла дать позитивный результат, говорит политолог.

"Если она будет использована Зеленским просто как пиар-сопровождение его эскалации, его милитаристских действий, его репрессий против РПЦ или Украинской православной церкви и русского языка, то такая встреча не просто становится не нужна, она становится вредной", — добавил Марков.

При этом политолог полагает, что Зеленский занимает такую позицию, потому что "подчинён партии войны".

Напомним, что 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В ответ российский лидер предложил Зеленскому встретиться в Москве. По словам Путина, речь может идти только о развитии двусторонних отношений. Если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то тогда он должен встречаться с руководителями ДНР и ЛНР.

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