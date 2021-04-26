Илон Маск предрёк гибель участников первого полёта на Марс и рассмеялся — видео
В такую экспедицию следует набирать лишь добровольцев, поскольку она подойдёт далеко "не для всех", уверен предприниматель.
Илон Маск откровенно рассказал, что ждёт участников первого полёта на Марс. Видео © Twitter / RealLifeStarman
Первый полёт на Марс для многих участников обернётся смертью. Причём некоторые из добровольцев могут умереть ещё по пути на Красную планету. Об этом сообщил бизнесмен, генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск.
"Вы можете умереть, это будет неудобно, и, вероятно, у вас не будет хорошей еды", — заявил миллиардер, отвечая на вопрос по поводу первой экспедиции на Марс.
Маск отметил, что в приглашении к полёту на Красную планету должно быть честное предупреждение о том, что участников ждёт опаснейшее путешествие, из которого они могут не вернуться живыми. По словам миллиардера, такая экспедиция подойдёт далеко "не для всех" и в неё следует набирать лишь добровольцев.
Стоит отметить, что ранее с неутешительным прогнозом выступило Европейское космическое агентство. Согласно данным исследователей, первая экспедиция на Марс станет последней для космонавтов. Главная трагедия состоит в том, что почти годовой полёт до планеты первые космонавты (и, возможно, колонисты) не переживут.
Выбор редакции
"Человечество станет космическим видом": Маск заявил о необходимости построить базу на Луне и целый город на Марсе
"Роскосмос" успешно вывел на орбиту все 36 британских спутников
Пустые улицы, радиоактивная пыль и прокажённые. Чернобыль: воспоминания ликвидатора
Великобритания ввела антикоррупционные санкции против 14 россиян
Политолог раскрыл возможную цель Зеленского на встрече с Путиным
Комментариев: 0