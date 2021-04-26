Илон Маск предрёк гибель участников первого полёта на Марс и рассмеялся — видео

Илон Маск откровенно рассказал, что ждёт участников первого полёта на Марс. Видео © Twitter / RealLifeStarman

Первый полёт на Марс для многих участников обернётся смертью. Причём некоторые из добровольцев могут умереть ещё по пути на Красную планету. Об этом сообщил бизнесмен, генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск.

"Вы можете умереть, это будет неудобно, и, вероятно, у вас не будет хорошей еды", — заявил миллиардер, отвечая на вопрос по поводу первой экспедиции на Марс.

Маск отметил, что в приглашении к полёту на Красную планету должно быть честное предупреждение о том, что участников ждёт опаснейшее путешествие, из которого они могут не вернуться живыми. По словам миллиардера, такая экспедиция подойдёт далеко "не для всех" и в неё следует набирать лишь добровольцев.

Стоит отметить, что ранее с неутешительным прогнозом выступило Европейское космическое агентство. Согласно данным исследователей, первая экспедиция на Марс станет последней для космонавтов. Главная трагедия состоит в том, что почти годовой полёт до планеты первые космонавты (и, возможно, колонисты) не переживут.

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