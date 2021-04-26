Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Илон Маск предрёк гибель участников первого полёта на Марс и рассмеялся — видео

В такую экспедицию следует набирать лишь добровольцев, поскольку она подойдёт далеко "не для всех", уверен предприниматель.

26 апреля 2021, 16:23

Илон Маск откровенно рассказал, что ждёт участников первого полёта на Марс. Видео © Twitter / RealLifeStarman

Первый полёт на Марс для многих участников обернётся смертью. Причём некоторые из добровольцев могут умереть ещё по пути на Красную планету. Об этом сообщил бизнесмен, генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск.

"Вы можете умереть, это будет неудобно, и, вероятно, у вас не будет хорошей еды", — заявил миллиардер, отвечая на вопрос по поводу первой экспедиции на Марс.

Илон Маск заявил, что доставит первого человека на Марс уже через шесть лет. Правда, "если повезёт"

Илон Маск заявил, что доставит первого человека на Марс уже через шесть лет. Правда, "если повезёт"

Маск отметил, что в приглашении к полёту на Красную планету должно быть честное предупреждение о том, что участников ждёт опаснейшее путешествие, из которого они могут не вернуться живыми. По словам миллиардера, такая экспедиция подойдёт далеко "не для всех" и в неё следует набирать лишь добровольцев.

Стоит отметить, что ранее с неутешительным прогнозом выступило Европейское космическое агентство. Согласно данным исследователей, первая экспедиция на Марс станет последней для космонавтов. Главная трагедия состоит в том, что почти годовой полёт до планеты первые космонавты (и, возможно, колонисты) не переживут.

Илон Маск хочет построить колонию на Марсе, которая не будет соблюдать земные законы

Илон Маск хочет построить колонию на Марсе, которая не будет соблюдать земные законы

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Человечество станет космическим видом": Маск заявил о необходимости построить базу на Луне и целый город на Марсе

23 апреля, 15:16

"Роскосмос" успешно вывел на орбиту все 36 британских спутников

сегодня в 05:27

Пустые улицы, радиоактивная пыль и прокажённые. Чернобыль: воспоминания ликвидатора

сегодня в 07:42

Великобритания ввела антикоррупционные санкции против 14 россиян

сегодня в 16:31

Политолог раскрыл возможную цель Зеленского на встрече с Путиным

сегодня в 16:26

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1