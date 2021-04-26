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Кравчук призвал Зеленского не ездить "на поклон" в Москву

По словам первого президента Украины, прежде всего стоит "прекратить войну", а уже потом решать вопросы "по закону".

26 апреля 2021, 16:09

Леонид Кравчук. Фото © ТАСС / Пётр Сивков

Леонид Кравчук призвал Владимира Зеленского не ездить "на поклон" в Москву. Видео © Facebook / kanalDOM

Бывший президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что нынешний лидер Незалежной Владимир Зеленский не должен ехать в Россию на переговоры.

"Это что, на поклон ехать к Путину? Тот, кто предлагал, наверное, не очень соображает, что происходит сегодня в Донбассе, в Крыму", — заявил Кравчук в эфире телеканала "Дом".

По мнению политика, для начала следует "прекратить войну", а уже потом решать вопросы продуктивно и законными методами.

Кравчук заявил о готовности встретиться с Путиным "хоть сегодня"

Кравчук заявил о готовности встретиться с Путиным "хоть сегодня"

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам политика, "место не имеет значения", всё идёт к тому, что переговоры состоятся. В Кремле оценили шансы того, что мероприятие пройдёт 9 мая.

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Напомним, что 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В ответ российский лидер предложил Зеленскому встретиться в Москве. По словам Путина, речь может идти только о развитии двусторонних отношений. Если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то тогда он должен встречаться с руководителями ДНР и ЛНР.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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