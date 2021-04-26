Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Россиянка снимала порно с собственными детьми и распространяла в Сети

Женщина во всём призналась, её арестовали. Горе-матери грозит до 15 лет лишения свободы.

26 апреля 2021, 15:51
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Полицейские задержали жительницу Нижнего Новгорода, которая снимала и распространяла порнографию с участием своих 12-летнего сына и 11-летней дочери. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Точное время, когда именно всё это происходило, пока не установлено так что, возможно, тогда ребята были ещё младше", — отметил собеседник издания.

В настоящее время 33-летняя женщина арестована, проводятся следственные действия. Свою вину она признала. Уголовное дело возбуждено по статье об использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов. Максимальное наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В Москве арестовали владельца группы в WhatsApp за вовлечение восьмерых детей в съёмки порно

В Москве арестовали владельца группы в WhatsApp за вовлечение восьмерых детей в съёмки порно

Ранее Лайф рассказывал, что депутата Дятьковского района Брянской области задержали по подозрению в сексе с несовершеннолетней. Вместе с ним фигурантом дела стала 19-летняя девушка, вовлёкшая пострадавшую в занятие проституцией.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Разорвало пополам: в Нижегородской области карстовая воронка поглотила части двух жилых домов — видео

24 апреля, 20:18

Нижегородцы больше не смогут посмотреть порно на экране общественного туалета — видео

15 апреля, 17:09

Пасмурная погода не помеха: жители Архангельска устроили заплыв на месте крупного прорыва водопровода — видео

сегодня в 15:22

Великобритания ввела антикоррупционные санкции против 14 россиян

сегодня в 16:31

Политолог раскрыл возможную цель Зеленского на встрече с Путиным

сегодня в 16:26

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1