Россиянка снимала порно с собственными детьми и распространяла в Сети

Полицейские задержали жительницу Нижнего Новгорода, которая снимала и распространяла порнографию с участием своих 12-летнего сына и 11-летней дочери. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Точное время, когда именно всё это происходило, пока не установлено — так что, возможно, тогда ребята были ещё младше", — отметил собеседник издания.

В настоящее время 33-летняя женщина арестована, проводятся следственные действия. Свою вину она признала. Уголовное дело возбуждено по статье об использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов. Максимальное наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее Лайф рассказывал, что депутата Дятьковского района Брянской области задержали по подозрению в сексе с несовершеннолетней. Вместе с ним фигурантом дела стала 19-летняя девушка, вовлёкшая пострадавшую в занятие проституцией.

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