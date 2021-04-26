Онищенко объяснил, почему против увеличения отпуска отдыхающим в России

Отдых, конечно же, нужно поощрять, однако не за счёт приостановки экономики России. Об этом заявил депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

"Мы уже и так с этими нерабочими днями давно превысили все разумные пределы. Даже сейчас: между майскими праздниками объявлены нерабочие дни, но нужно было ещё и другие рекомендации дать гражданам, что, на мой взгляд, не сделано. Я уж не говорю о бизнесе, который должен будет оплачивать сотрудникам дополнительные выходные", — пояснил парламентарий в беседе с РИА "ФАН".

Онищенко считает, что вместо того, чтобы предоставлять нашим гражданам дополнительные дни к отпуску, нужно заняться поддержкой российской туристической отрасли. По его мнению, для этого в первую очередь нужно снизить цены на отдых внутри страны.

"У нас чуть ли не бесплатно меняют билеты в закрытую Турцию на египетское направление, открытие которого я считаю большой ошибкой. Получается, мы опять поощряем граждан везти деньги за границу вместо того, чтобы вкладываться в отечественный туризм", — добавил депутат.

Напомним, ранее в Общественной палате предложили простимулировать развитие внутреннего туризма с помощью увеличения с 28 до 35 дней оплачиваемого отпуска для граждан, выбравших отдых в России.

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