Минтруд посоветовал работодателям не продлевать отпуска, которые пришлись на 4–7 мая

В Министерстве труда посоветовали работодателям не продлевать отпуск сотрудникам, находившимся в нём с 4 по 7 мая. Такая рекомендация опубликована на сайте ведомства.

"Если работник находится в отпуске, отпуск на период установленных указом нерабочих дней не продлевается", — говорится в сообщении.

Из сообщения также следует, что норма рабочего времени при этом не уменьшается, поскольку в период нерабочих майских дней сохраняется уровень прежней заработной платы.

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