Минтруд посоветовал работодателям не продлевать отпуска, которые пришлись на 4–7 мая
Как отметили в ведомстве, в период нерабочих дней работникам сохраняется зарплата, значит, норма рабочего времени не уменьшается.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
В Министерстве труда посоветовали работодателям не продлевать отпуск сотрудникам, находившимся в нём с 4 по 7 мая. Такая рекомендация опубликована на сайте ведомства.
"Если работник находится в отпуске, отпуск на период установленных указом нерабочих дней не продлевается", — говорится в сообщении.
Из сообщения также следует, что норма рабочего времени при этом не уменьшается, поскольку в период нерабочих майских дней сохраняется уровень прежней заработной платы.
Напомним, что в конце прошлой недели Владимир Путин объявил нерабочими днями период с 1 по 10 мая включительно. Такое решение российским лидером было принято по просьбе Роспотребнадзора. Позже в Кремле заявили, что длинные выходные не подразумевают введения какого-либо локдауна.
Ранее Лайф писал, как оплатят работу россиянам в период майских праздников.
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