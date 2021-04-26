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Минтруд посоветовал работодателям не продлевать отпуска, которые пришлись на 4–7 мая

Как отметили в ведомстве, в период нерабочих дней работникам сохраняется зарплата, значит, норма рабочего времени не уменьшается.

26 апреля 2021, 15:25

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

В Министерстве труда посоветовали работодателям не продлевать отпуск сотрудникам, находившимся в нём с 4 по 7 мая. Такая рекомендация опубликована на сайте ведомства.

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"Если работник находится в отпуске, отпуск на период установленных указом нерабочих дней не продлевается", говорится в сообщении.

Из сообщения также следует, что норма рабочего времени при этом не уменьшается, поскольку в период нерабочих майских дней сохраняется уровень прежней заработной платы.

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Напомним, что в конце прошлой недели Владимир Путин объявил нерабочими днями период с 1 по 10 мая включительно. Такое решение российским лидером было принято по просьбе Роспотребнадзора. Позже в Кремле заявили, что длинные выходные не подразумевают введения какого-либо локдауна.

Ранее Лайф писал, как оплатят работу россиянам в период майских праздников.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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