В Кремле высказались о шансах провести переговоры Путина и Зеленского 9 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил шансы проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского 9 мая 2021 года. Такой вопрос представителю Кремля задали корреспонденты РИА "Новости". Правда, почему в контексте обсуждения встречи двух президентов стала фигурировать именно эта дата, не уточняется.

"Никакой конкретики по этой теме нет", — отрезал он.

Напомним, что 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В ответ российский лидер предложил Зеленскому встретиться в Москве. По словам Путина, речь может идти только о развитии двусторонних отношений. Если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то тогда он должен встречаться с руководителями ДНР и ЛНР.

Ранее в понедельник Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, правда, оговорившись, что место для него не имеет значения, в отличие от содержания встречи. Таким образом политик дал понять, что в первую очередь он заинтересован в обсуждении темы Донбасса.

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