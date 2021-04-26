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Войска ЗВО возвращают в пункты постоянной дислокации после проверки

В ней приняло участие свыше 150 органов управления, воинских частей и организаций Балтфлота.

26 апреля 2021, 14:58

Работа спецназа ЗВО. Фото © Минобороны России

Финал контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения в Западном военном округе. Видео © VK / Минобороны России

Войска на западе России, участвовавшие в контрольной проверке Вооружённых сил РФ, возвращаются в места постоянной дислокации. Об этом рассказали в Западном военном округе.

"Контрольной проверке были подвергнуты более 150 органов управления, воинских частей и организаций Балтийского флота, двух общевойсковых армий, танковой армии, Ленинградской армии ВВС и ПВО, дислоцированных в 26 субъектах запада страны", — указали в пресс-службе ЗВО.

Как подчеркнул командующий войсками ЗВО Александр Журавлёв, взявший возвращение задействованных в проверке и учениях подразделений под личный контроль, отбытие на места дислокации должно происходить с соблюдением мер безопасности и временных сроков.

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Напомним, 22 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о завершении внезапной проверки войск на юге и западе страны. Военнослужащие в ходе проверки продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны, цели проверки полностью достигнуты.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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