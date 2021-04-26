Украина проанонсировала зеркальный ответ на высылку дипломата из России

Украина в ответ на высылку своего дипломата из России намерена в ближайшее время объявить о зеркальной мере. Об этом в среду сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко в интервью "РБК-Украина".

"Объявление дипломата Посольства Украины в Москве персоной нон грата лишено логики, не имеет под собой никаких причин. В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины", — проанонсировал он.

Сегодня спустя пять дней Москва в ответ объявила персоной нон грата сотрудника Посольства Украины в России. Дипломат должен покинуть территорию нашей страны до конца дня 30 апреля.

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