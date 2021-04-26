Украина проанонсировала зеркальный ответ на высылку дипломата из России
В Киеве называли действия Москвы "лишёнными всякой логики", хотя именно украинские власти развязали дипломатическую войну, выслав сотрудника российского посольства 21 апреля.
Фото © Wikipedia.org
Украина в ответ на высылку своего дипломата из России намерена в ближайшее время объявить о зеркальной мере. Об этом в среду сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко в интервью "РБК-Украина".
"Объявление дипломата Посольства Украины в Москве персоной нон грата лишено логики, не имеет под собой никаких причин. В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины", — проанонсировал он.
Напомним, что Украина первой ещё 21 апреля выслала российского дипломата из Киева из-за ситуации с украинским консулом Александром Сосонюком. Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге за получение закрытой информации из баз данных российских правоохранительных органов. Позже его отпустили, поскольку консула защищает дипломатический иммунитет, и выслали из страны.
Сегодня спустя пять дней Москва в ответ объявила персоной нон грата сотрудника Посольства Украины в России. Дипломат должен покинуть территорию нашей страны до конца дня 30 апреля.
Выбор редакции
Кравчук призвал Зеленского не ездить "на поклон" в Москву
Москва объявила персоной нон грата сотрудника Посольства Украины в России
Великобритания ввела антикоррупционные санкции против 14 россиян
Политолог раскрыл возможную цель Зеленского на встрече с Путиным
ВОЗ девятую неделю подряд фиксирует рост заболеваемости ковидом
Комментариев: 0