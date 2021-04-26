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"Спартак" обратился к КДК с просьбой отменить жёлтые карточки двум футболистам

Об этом рассказал журналистам глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

26 апреля 2021, 16:18
<p>Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС </p>

Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС

"Спартак" просит рассмотреть отмены жёлтых карточек Александру Максименко и Айртону, которые игроки получили во время матча с ЦСКА. Если просьбу красно-белых не удовлетворят, то оба футболиста пропустят следующую встречу.

При этом на заседании КДК также рассмотрят удаления игрока ЦСКА Ильзата Ахметова. Сам футболист уже был приглашён на собрание.

Напомним, что "Спартак" обыграл ЦСКА в матче 27-го тура Российской премьер-лиги благодаря голу Джордана Ларссона.

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Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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