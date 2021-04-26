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Прокуратура Москвы признала незаконным снос памятника Дзержинскому на Лубянской площади

Проверить факт законности сноса монумента Генпрокуратуру ранее попросила организация "Офицеры России".

26 апреля 2021, 17:58
<p>Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС</p>

Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС

Столичная прокуратура признала незаконным демонтаж памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. Об этом заявил глава общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Липовой, передаёт ТАСС. Как он пояснил, организация получила ответ ведомства на соответствующий запрос.

"Мы благодарим Прокуратуру Москвы, которая провела тщательную проверку по нашему обращению и установила отсутствие сведений о наличии распорядительного акта органов власти города о демонтаже памятника", — указал общественник.

Липовой отметил, что проверка была проведена по поручению Генеральной прокуратуры РФ. Теперь, по его словам, абсолютно очевидно, что никаких законных оснований для демонтажа памятника Дзержинскому не было.

Железный Феликс: как памятник Дзержинскому спас чекистов и почему его хотят вернуть

Железный Феликс: как памятник Дзержинскому спас чекистов и почему его хотят вернуть

В феврале стало известно, что в Москве не будут устанавливать памятник на Лубянской площади. Голосование по выбору скульптуры остановил мэр города Сергей Собянин. Отметим, что в шорт-лист вошли памятник русскому национальному герою Александру Невскому и памятник революционеру Феликсу Дзержинскому.

Эксперты объяснили лояльное отношение петербуржцев к памятнику Дзержинскому

Эксперты объяснили лояльное отношение петербуржцев к памятнику Дзержинскому

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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