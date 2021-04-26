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Путин рассказал Макрону об абсурдности обвинений Праги в адрес России

Разговор двух лидеров состоялся по инициативе французской стороны, они обсудили темы Донбасса, Нагорного Карабаха, борьбы с коронавирусом.

26 апреля 2021, 18:06

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей / ZUMA

В ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном российский лидер Владимир Путин прокомментировал ситуацию в российско-чешских отношениях, назвав обвинения и действия Праги абсурдными.

"По просьбе Эмманюэля Макрона Владимир Путин прокомментировал нынешнее состояние российско-чешских отношений, подчеркнув абсурдный характер выдвинутых Прагой в адрес России обвинений и предпринятых действий", — говорится в сообщении Кремля.

МИД РФ ждёт от Чехии разъяснений после публикации о "сотнях противопехотных мин" на складах во Врбетице

МИД РФ ждёт от Чехии разъяснений после публикации о "сотнях противопехотных мин" на складах во Врбетице

Разговор двух лидеров состоялся 26 апреля по инициативе французской стороны. Путин и Макрон уделили особое внимание конфликту в Донбассе и подтвердили настрой на продолжение плотного взаимодействия двух стран в "нормандском формате". Также обсуждались темы Нагорного Карабаха, Ливии, борьбы с коронавирусом, затрагивалась и ситуация вокруг Алексея Навального.

Лавров назвал "не очень вменяемыми" заявления чешских властей о взрывах во Врбетице

Лавров назвал "не очень вменяемыми" заявления чешских властей о взрывах во Врбетице

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Однако вечером в воскресенье, 25 апреля, президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России ко взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.

В Праге Земана уже осудили за отклонение от "русской версии". Верхняя палата Парламента Чехии в ближайшее время рассмотрит возможность обвинения Земана в измене родине.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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