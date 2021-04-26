Путин рассказал Макрону об абсурдности обвинений Праги в адрес России

Разговор двух лидеров состоялся 26 апреля по инициативе французской стороны. Путин и Макрон уделили особое внимание конфликту в Донбассе и подтвердили настрой на продолжение плотного взаимодействия двух стран в "нормандском формате". Также обсуждались темы Нагорного Карабаха , Ливии, борьбы с коронавирусом, затрагивалась и ситуация вокруг Алексея Навального.

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Однако вечером в воскресенье, 25 апреля, президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России ко взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.