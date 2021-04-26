США пообещали Европе помощь в предотвращении эскалации напряжённости на границе с Украиной

Вашингтон и дальше намерен работать с партнёрами в Европе в целях предотвращения эскалации напряжённости на границе с Украиной. Об этом журналистам в ходе брифинга заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Как пояснила пресс-секретарь американского лидера, цель Штатов — сигнализировать о неприемлемости наращивания военных сил.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен и другие не отступят от того, чтобы ясно это передавать", — указала Псаки.

Ранее глава делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук похвастался достижением Киева на переговорах по Донбассу. Политик уверен, что "историческое событие" станет "очень важным шагом" к установлению мира в регионе.

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