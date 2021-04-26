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США пообещали Европе помощь в предотвращении эскалации напряжённости на границе с Украиной

Госсекретарь Энтони Блинкен вместе с коллегами не отступит в вопросе отстаивания позиции американской администрации.

26 апреля 2021, 18:24
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Вашингтон и дальше намерен работать с партнёрами в Европе в целях предотвращения эскалации напряжённости на границе с Украиной. Об этом журналистам в ходе брифинга заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Как пояснила пресс-секретарь американского лидера, цель Штатов — сигнализировать о неприемлемости наращивания военных сил.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен и другие не отступят от того, чтобы ясно это передавать", — указала Псаки.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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