США пообещали Европе помощь в предотвращении эскалации напряжённости на границе с Украиной
Госсекретарь Энтони Блинкен вместе с коллегами не отступит в вопросе отстаивания позиции американской администрации.
Фото © ТАСС / Zuma
Вашингтон и дальше намерен работать с партнёрами в Европе в целях предотвращения эскалации напряжённости на границе с Украиной. Об этом журналистам в ходе брифинга заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Как пояснила пресс-секретарь американского лидера, цель Штатов — сигнализировать о неприемлемости наращивания военных сил.
"Госсекретарь США Энтони Блинкен и другие не отступят от того, чтобы ясно это передавать", — указала Псаки.
Ранее глава делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук похвастался достижением Киева на переговорах по Донбассу. Политик уверен, что "историческое событие" станет "очень важным шагом" к установлению мира в регионе.
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