Инспекторы регулятора Евросоюза прибыли в Россию для оценки "Спутника V"
Речь идёт о специалистах из трёх разных стран, они изучают в том числе клинические испытания вакцины.
Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС
Инспекторы Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) в настоящее время находятся в РФ. Они прибыли для ознакомления с производством "Спутника V" и результатами клинических испытаний этого антиковидного препарата, сообщил шведский правительственный координатор по вакцинам Рикард Бергстрём.
"Это инспекторы из трёх разных стран. Это часть процесса утверждения. Не только проверка производства, но и проверка клинических испытаний", — пояснил специалист в беседе с телеканалом SVT.
В случае одобрения европейскими специалистами Швеция может получить "Спутник V" уже в июне. По заявлению Бергстрёма, также ведутся переговоры о производстве этой антикоронавирусной вакцины российской разработки на территории королевства.
Как ранее пояснял глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери, проверка производства "Спутника V" необходима для одобрения отечественной вакцины в ЕС.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.
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