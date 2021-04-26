Инспекторы регулятора Евросоюза прибыли в Россию для оценки "Спутника V"

Инспекторы Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) в настоящее время находятся в РФ. Они прибыли для ознакомления с производством "Спутника V" и результатами клинических испытаний этого антиковидного препарата, сообщил шведский правительственный координатор по вакцинам Рикард Бергстрём.

"Это инспекторы из трёх разных стран. Это часть процесса утверждения. Не только проверка производства, но и проверка клинических испытаний", — пояснил специалист в беседе с телеканалом SVT.

В случае одобрения европейскими специалистами Швеция может получить "Спутник V" уже в июне. По заявлению Бергстрёма, также ведутся переговоры о производстве этой антикоронавирусной вакцины российской разработки на территории королевства.

Как ранее пояснял глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери, проверка производства "Спутника V" необходима для одобрения отечественной вакцины в ЕС.

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