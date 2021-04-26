В Москве ищут эксгибициониста, удовлетворяющего себя на глазах у школьницы

Столичные полицейские разыскивают извращенца, который демонстрирует свой половой орган юным девушкам. Как стало известно Лайфу, мужчина может передвигаться по одному и тому же автобусному маршруту и самоудовлетворяться, глядя на несовершеннолетних.

Поводом для поиска эксгибициониста стал инцидент, произошедший с 17-летней девушкой. По данным источника, 22 апреля школьница ехала из дома на работу и заметила подозрительного мужчину, который наблюдал за ней всё время поездки и, по словам девушки, самоудовлетворялся на виду у всех.

Испуганная школьница рассказала обо всём маме, которая незамедлительно обратилась в полицию. При этом девушка утверждает, что видела извращенца и ранее — на том же автобусном маршруте. Однако тогда школьнице и её подруге всё казалось забавной шуткой, теперь же подросток опасается, что мужчина и вовсе следит за ней.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве арестовали обвинённого в педофилии преподавателя Высшей школы экономики. По версии следователей, в 2013 году мужчина рассылал малолетним интимные фотографии.

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