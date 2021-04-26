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Премьер Чехии заявил, что рассматривается только одна версия взрывов во Врбетице

По его словам, другая версия, которую в телеобращении озвучил президент Милош Земан, действительно рассматривалась ранее.

26 апреля 2021, 18:32
<p>Фото © Gabriel Kuchta / Getty Images</p>

Фото © Gabriel Kuchta / Getty Images

Следствие рассматривает только одну версию причин инцидента во Врбетице — это диверсия иностранных спецслужб. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш по итогам встречи с президентом страны Милошем Земаном.

"Существует только одна версия. Это атака российских агентов. Мы работаем только с одной версией", отметил Бабиш.

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По его словам, версия, которую в телеобращении озвучил Земан (неосторожное обращение с боеприпасами на складе), действительно рассматривалась ранее. Однако сегодня глава МИД Чехии заявил, что

версия у правоохранителей только одна — диверсия зарубежных спецслужб.

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Однако вечером в воскресенье, 25 апреля, президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России ко взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.

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В Праге Земана уже осудили за отклонение от "русской версии". Верхняя палата Парламента Чехии в ближайшее время рассмотрит возможность обвинения президента в измене родине.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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