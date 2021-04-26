Во всех группах и каналах Telegram появилась возможность совершать платежи
При этом представители мессенджера утверждают, что не будут брать комиссию и хранить платёжную информацию.
Фото © Pixabay
Продавцы получили возможность принимать платежи кредитными картами в любом чате популярного мессенджера Telegram. Об этом в своём блоге рассказали представители компании.
"Платёжные боты существуют в "Телеграме" с 2017 года. С их помощью можно безопасно оплачивать товары и услуги вроде доставки пиццы, не покидая приложения. С сегодняшнего дня продавцы могут принимать платежи кредитными картами с помощью восьми встроенных платёжных систем в любом чате, включая группы и каналы", — подчёркивается в сообщении.
Также в "Телеграме" уточнили, что для оплаты пользователи могут использовать любое приложение, в том числе мессенджер для компьютеров. Кроме того, у покупателя появится возможность оставить чаевые, чтобы поддержать любимого автора, кафе или магазин.
"Платформа для платежей открытая и бесплатная — Telegram не берёт комиссии и не хранит платёжную информацию. Реквизиты отправляются напрямую платёжной системе, а адрес для доставки — продавцу, чтобы он мог отправить товар", — заметили в компании.
При этом подключить свой магазин к платформе платежей можно без согласования с "Телеграмом". Все подробности доступны в технической документации для разработчиков.
Напомним, в марте Telegram подключил новую функцию, после чего стал похож на Clubhouse. В мессенджере появились исключительно голосовые чаты.
Выбор редакции
Как Telegram захватывает Европу: Павел Дуров теснит Цукерберга в странах Евросоюза
С 15 мая WhatsApp "выключит" ряд пользователей
Россиянам объяснили, как отличить звонок настоящего Сбербанка от мошенников
Эксперты предсказали падение цен не нефть до $10 за баррель
"Авангард" в третий раз обыграл ЦСКА и находится в шаге от победы в Кубке Гагарина
Комментариев: 0