Россия решила отправить "Спутник V" в охваченную эпидемией коронавируса Индию

На фоне тяжёлой ситуации с эпидемией коронавируса в Индии в эту страну будет поставлена российская вакцина от коронавируса "Спутник V". Первые партии прибудут туда уже 1 мая, сообщили в РФПИ.

"Безусловно, первые дозы поступят 1 мая", — сказал в интервью CNN глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, отвечая на вопрос о поставках "Спутника V" в Индию.

Напомним также, что ранее РФПИ договорился о производстве этой российской вакцины в Индии. Ожидается, что несколько местных компаний выпустят более 600 млн доз препарата. Соответственно, примерно для 300 млн человек.

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