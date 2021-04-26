Россия решила отправить "Спутник V" в охваченную эпидемией коронавируса Индию
В этой густонаселённой стране в сутки выявляют по несколько сотен тысяч новых случаев ковида, умирают от этого заболевания тысячи человек в день.
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На фоне тяжёлой ситуации с эпидемией коронавируса в Индии в эту страну будет поставлена российская вакцина от коронавируса "Спутник V". Первые партии прибудут туда уже 1 мая, сообщили в РФПИ.
"Безусловно, первые дозы поступят 1 мая", — сказал в интервью CNN глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, отвечая на вопрос о поставках "Спутника V" в Индию.
Напомним также, что ранее РФПИ договорился о производстве этой российской вакцины в Индии. Ожидается, что несколько местных компаний выпустят более 600 млн доз препарата. Соответственно, примерно для 300 млн человек.
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