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Россия решила отправить "Спутник V" в охваченную эпидемией коронавируса Индию

В этой густонаселённой стране в сутки выявляют по несколько сотен тысяч новых случаев ковида, умирают от этого заболевания тысячи человек в день.

26 апреля 2021, 20:03
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/rus/newsroom/press-kit/photo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnikvaccine.com</a></p>

Фото © Sputnikvaccine.com

На фоне тяжёлой ситуации с эпидемией коронавируса в Индии в эту страну будет поставлена российская вакцина от коронавируса "Спутник V". Первые партии прибудут туда уже 1 мая, сообщили в РФПИ.

"Безусловно, первые дозы поступят 1 мая", — сказал в интервью CNN глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, отвечая на вопрос о поставках "Спутника V" в Индию.

Напомним также, что ранее РФПИ договорился о производстве этой российской вакцины в Индии. Ожидается, что несколько местных компаний выпустят более 600 млн доз препарата. Соответственно, примерно для 300 млн человек.

"Происходящее напоминает войну": В Индии вновь рекорд по ковиду, тела умерших сжигают прямо на улицах

"Происходящее напоминает войну": В Индии вновь рекорд по ковиду, тела умерших сжигают прямо на улицах

Ранее Лайф писал о том, что в Индии вновь рекорд по ковиду, тела умерших сжигают прямо на улицах. Власти страны заявили, что её накрыл "коронавирусный шторм".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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