"Когда пропало понятие табу?": Поплавская жёстко раскритиковала Проклову за "мерзкие подробности частной жизни"

Телеведущая и актриса Яна Поплавская раскритиковала коллегу по цеху Елену Проклову за слова о сексуальных домогательствах со стороны известного актёра. После просмотра программы с участием Прокловой она не смогла скрыть своего возмущения и, не называя имени артистки, посвятила ей пост в соцсети.

"Когда люди теряют разум, они теряют стыд, достоинство и в конечном итоге человеческий облик", — приводит портал "Дни.ру" слова Поплавской.

Актриса также добавила, что не может понять, что должно двигать человеком, чтобы тот пошёл говорить о подобных вещах на телевидение вместо кабинета врача или аудиенции с духовником. Поплавская возмутилась тому, что Проклова заставила телезрителей в их выходной "присутствовать при выворачивании грязных трусов и раскрытии мерзких подробностей своей частной жизни".

"О подобных вещах говорят либо духовнику, либо врачу! Что с нами стало? Когда произошло то, что мерзость мы стали считать нормой?! Когда пропало понятие табу?!... И мне непонятно, почему такие люди остаются рукопожатными, почему их продолжает принимать общество?" — подчеркнула Поплавская.

Напомним, ранее актриса Елена Проклова заявила, что в подростковом возрасте её домогался известный актёр. Якобы он вывез её в лес и трогал за грудь. А ранее артистка рассказывала, что в те времена её ухажёром был как раз Олег Табаков.

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