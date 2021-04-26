"Когда пропало понятие табу?": Поплавская жёстко раскритиковала Проклову за "мерзкие подробности частной жизни"
Ранее актриса призналась, что в подростковом возрасте её домогался известный актёр. Якобы он вывез её в лес и трогал за грудь.
Елена Проклова и Яна Поплавская. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Виноградов Сергей, Instаgram / the_yana_poplavskaya
Телеведущая и актриса Яна Поплавская раскритиковала коллегу по цеху Елену Проклову за слова о сексуальных домогательствах со стороны известного актёра. После просмотра программы с участием Прокловой она не смогла скрыть своего возмущения и, не называя имени артистки, посвятила ей пост в соцсети.
"Когда люди теряют разум, они теряют стыд, достоинство и в конечном итоге человеческий облик", — приводит портал "Дни.ру" слова Поплавской.
Актриса также добавила, что не может понять, что должно двигать человеком, чтобы тот пошёл говорить о подобных вещах на телевидение вместо кабинета врача или аудиенции с духовником. Поплавская возмутилась тому, что Проклова заставила телезрителей в их выходной "присутствовать при выворачивании грязных трусов и раскрытии мерзких подробностей своей частной жизни".
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"О подобных вещах говорят либо духовнику, либо врачу! Что с нами стало? Когда произошло то, что мерзость мы стали считать нормой?! Когда пропало понятие табу?!... И мне непонятно, почему такие люди остаются рукопожатными, почему их продолжает принимать общество?" — подчеркнула Поплавская.
Напомним, ранее актриса Елена Проклова заявила, что в подростковом возрасте её домогался известный актёр. Якобы он вывез её в лес и трогал за грудь. А ранее артистка рассказывала, что в те времена её ухажёром был как раз Олег Табаков.
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