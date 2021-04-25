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"Нечем привлечь внимание": Вдова Табакова призналась, что ей стыдно после откровений Прокловой о домогательствах

Ранее 67-летняя актриса заявила, что в подростковом возрасте известный актёр вывез её в лес и трогал за грудь. В то время, по признанию самой Прокловой, за ней ухаживал Олег Табаков.

25 апреля 2021, 19:35
<p>Марина Зудина.Фото © Instаgram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNpXiY8HuVk/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">marinazudina_official</a></p>

Марина Зудина.Фото © Instаgram / marinazudina_official

Вдова Олега Табакова Марина Зудина раскритиковала коллегу по цеху Елену Проклову за слова о сексуальных домогательствах со стороны известного актёра.

"Всем доброго воскресного дня! С Вербным воскресеньем! Чтобы никакая человеческая глупость не могла вам испортить сегодняшний день! Чего и себе желаю", — написала Зудина в "Инстаграме".

Вдова Табакова призналась, что сначала была увлечена его сыном

Вдова Табакова призналась, что сначала была увлечена его сыном

В комментариях поклонники написали тёплые слова в адрес Зудиной и гневные — в адрес Прокловой.

"Марина, не человеческая глупость, а самая обычная жадность и беспринципность!". "Никто ей не верит и осуждают, потому что это гадко". "Эта женщина больна!" — заявили подписчики.

Одному из комментаторов Зудина ответила, написав, что "ей стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание".

Вдова Олега Табакова призналась, что он не оставил наследства своей первой семье

Вдова Олега Табакова призналась, что он не оставил наследства своей первой семье

"Пусть Господь простит её", — заключила актриса.

Напомним, ранее актриса Елена Проклова заявила, что в подростковом возрасте её домогался известный актёр. Якобы он вывез её в лес и трогал за грудь. А ранее артистка рассказывала, что в те времена её ухажёром был как раз Олег Табаков.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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