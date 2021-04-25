"Нечем привлечь внимание": Вдова Табакова призналась, что ей стыдно после откровений Прокловой о домогательствах

Вдова Олега Табакова Марина Зудина раскритиковала коллегу по цеху Елену Проклову за слова о сексуальных домогательствах со стороны известного актёра.

"Всем доброго воскресного дня! С Вербным воскресеньем! Чтобы никакая человеческая глупость не могла вам испортить сегодняшний день! Чего и себе желаю", — написала Зудина в "Инстаграме".

В комментариях поклонники написали тёплые слова в адрес Зудиной и гневные — в адрес Прокловой.

"Марина, не человеческая глупость, а самая обычная жадность и беспринципность!". "Никто ей не верит и осуждают, потому что это гадко". "Эта женщина больна!" — заявили подписчики.

Одному из комментаторов Зудина ответила, написав, что "ей стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание".

"Пусть Господь простит её", — заключила актриса.

Напомним, ранее актриса Елена Проклова заявила, что в подростковом возрасте её домогался известный актёр. Якобы он вывез её в лес и трогал за грудь. А ранее артистка рассказывала, что в те времена её ухажёром был как раз Олег Табаков.

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