"Нечем привлечь внимание": Вдова Табакова призналась, что ей стыдно после откровений Прокловой о домогательствах
Ранее 67-летняя актриса заявила, что в подростковом возрасте известный актёр вывез её в лес и трогал за грудь. В то время, по признанию самой Прокловой, за ней ухаживал Олег Табаков.
Марина Зудина.Фото © Instаgram / marinazudina_official
Вдова Олега Табакова Марина Зудина раскритиковала коллегу по цеху Елену Проклову за слова о сексуальных домогательствах со стороны известного актёра.
"Всем доброго воскресного дня! С Вербным воскресеньем! Чтобы никакая человеческая глупость не могла вам испортить сегодняшний день! Чего и себе желаю", — написала Зудина в "Инстаграме".
В комментариях поклонники написали тёплые слова в адрес Зудиной и гневные — в адрес Прокловой.
"Марина, не человеческая глупость, а самая обычная жадность и беспринципность!". "Никто ей не верит и осуждают, потому что это гадко". "Эта женщина больна!" — заявили подписчики.
Одному из комментаторов Зудина ответила, написав, что "ей стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание".
"Пусть Господь простит её", — заключила актриса.
Напомним, ранее актриса Елена Проклова заявила, что в подростковом возрасте её домогался известный актёр. Якобы он вывез её в лес и трогал за грудь. А ранее артистка рассказывала, что в те времена её ухажёром был как раз Олег Табаков.
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