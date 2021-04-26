"Идёт к развалу": в российской делегации дали оценку Договору об открытом небе

Ситуация, которая в настоящее время складывается вокруг Договора об открытом небе (ДОН), ведёт к его развалу, Москва будет готова в считаные дни утвердить его денонсацию. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Пока же всё идёт к развалу договора. Односторонних уступок от России ждать не следует. При сохранении статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из договора, будут завершены до конца мая", — отметил Гаврилов на первом пленарном заседании 85-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН).

По словам Гаврилова, законопроект о денонсации ДОН будет в считаные дни представлен правительством президенту. Затем документ будет направлен на рассмотрение в Госдуме и Совфеде.

Напомним, в январе 2021 года Министерство иностранных дел РФ заявило, что Россия запускает процедуру выхода из Договора по открытому небу. В ведомстве напомнили, что после того, как в ноябре 2020 года из договора вышли США, российская сторона выдвинула предложения по поддержанию его жизнеспособности, но ответа от американских партнёров не получила.

Документ, о котором идёт речь, был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ позволял странам-участницам открыто собирать информацию о вооружённых силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.

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