Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Идёт к развалу": в российской делегации дали оценку Договору об открытом небе

После выхода США из соглашения Москва предлагала меры по поддержанию его жизнеспособности, однако ответа не получила.

26 апреля 2021, 21:04
<p>Фото © ТАСС / Лысцева Марина</p>

Фото © ТАСС / Лысцева Марина

Ситуация, которая в настоящее время складывается вокруг Договора об открытом небе (ДОН), ведёт к его развалу, Москва будет готова в считаные дни утвердить его денонсацию. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Пока же всё идёт к развалу договора. Односторонних уступок от России ждать не следует. При сохранении статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из договора, будут завершены до конца мая", — отметил Гаврилов на первом пленарном заседании 85-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН).

США переживают, что возвращение в Договор об открытом небе пошлёт России "неверный сигнал"

США переживают, что возвращение в Договор об открытом небе пошлёт России "неверный сигнал"

По словам Гаврилова, законопроект о денонсации ДОН будет в считаные дни представлен правительством президенту. Затем документ будет направлен на рассмотрение в Госдуме и Совфеде.

Напомним, в январе 2021 года Министерство иностранных дел РФ заявило, что Россия запускает процедуру выхода из Договора по открытому небу. В ведомстве напомнили, что после того, как в ноябре 2020 года из договора вышли США, российская сторона выдвинула предложения по поддержанию его жизнеспособности, но ответа от американских партнёров не получила.

Россия не исключила сохранения Договора об открытом небе, но есть одно условие

Россия не исключила сохранения Договора об открытом небе, но есть одно условие

Документ, о котором идёт речь, был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ позволял странам-участницам открыто собирать информацию о вооружённых силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Премьер Польши созвал срочное совещание Вишеградской группы для обсуждения "российского вопроса"

сегодня в 08:56

США изучают вариант возвращения в Договор по открытому небу

2 февраля, 22:44

Глава МИД Германии заявил о безальтернативности встречи Путина и Байдена

сегодня в 18:46

"Освободилась от ужаса": актриса Бронзова поддержала Проклову после её скандальных признаний

сегодня в 21:10

В Бразилии признали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" безопасной

сегодня в 21:02

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1