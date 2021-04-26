В Бразилии признали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" безопасной
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Бразильские учёные признали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" абсолютно безопасной для населения.
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