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В Бразилии признали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" безопасной

26 апреля 2021, 21:02
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Бразильские учёные признали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" абсолютно безопасной для населения.

< Новость дополняется >

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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