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Прокурор запросил от 7 до 16 лет лишения свободы экс-полицейским, незаконно задержавшим Голунова

Судебное следствие по делу завершено, прения проходят в Мосгорсуде в закрытом режиме.

27 апреля 2021, 12:43
<p>Фото © Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС</p>

Фото © Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

Прокурор во вторник попросил суд приговорить на сроки от семи до 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима бывших полицейских, незаконно задержавших журналиста Ивана Голунова.

"Для Игоря Ляховца просят назначить 16 лет лишения свободы, Максима Уметбаева, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева — 12 лет, для Дениса Коновалова, который признал свою вину, прокурор попросил назначить наказание в виде семи лет лишения свободы", — передаёт ТАСС.

Прокурор: Фигурирующие в деле Голунова полицейские создали преступную группу

Прокурор: Фигурирующие в деле Голунова полицейские создали преступную группу

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в деле о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову не было заказчиков.

Напомним, Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. В УМВД РФ по столице заявили, что во время обыска у журналиста был обнаружен метилэфедрон, а в его квартире — более пяти граммов кокаина. Сам Голунов утверждал, что запрещённое вещество ему подбросили. Ситуация получила широкую огласку, и уже через четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование было остановлено. Позднее его признали потерпевшим.

Один экс-полицейский полностью признал вину по делу журналиста Голунова

Один экс-полицейский полностью признал вину по делу журналиста Голунова

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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