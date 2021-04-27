Прокурор запросил от 7 до 16 лет лишения свободы экс-полицейским, незаконно задержавшим Голунова
Судебное следствие по делу завершено, прения проходят в Мосгорсуде в закрытом режиме.
Фото © Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС
Прокурор во вторник попросил суд приговорить на сроки от семи до 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима бывших полицейских, незаконно задержавших журналиста Ивана Голунова.
"Для Игоря Ляховца просят назначить 16 лет лишения свободы, Максима Уметбаева, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева — 12 лет, для Дениса Коновалова, который признал свою вину, прокурор попросил назначить наказание в виде семи лет лишения свободы", — передаёт ТАСС.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в деле о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову не было заказчиков.
Напомним, Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. В УМВД РФ по столице заявили, что во время обыска у журналиста был обнаружен метилэфедрон, а в его квартире — более пяти граммов кокаина. Сам Голунов утверждал, что запрещённое вещество ему подбросили. Ситуация получила широкую огласку, и уже через четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование было остановлено. Позднее его признали потерпевшим.
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