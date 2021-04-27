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Школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая

Студенты российских вузов тоже не будут учиться в этот период. Минобрнауки готовит соответствующий приказ.

27 апреля 2021, 12:26

Фото © Агентство "Москва"

Российским школам рекомендовано не работать в период с 4 по 7 мая. Об этом сообщили во вторник в Минпросвещения РФ. Таким образом, майские каникулы продлятся десять дней — с 1 по 10 мая включительно. Ранее стало известно, что студенты российских вузов тоже смогут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая — Минобрнауки готовит соответствующий приказ.

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Напомним, решение о длинных выходных было принято Владимиром Путиным по просьбе Роспотребнадзора. Так, нерабочими днями в России объявлен период с 1 по 10 мая включительно.


Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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