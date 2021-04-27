Школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая
Студенты российских вузов тоже не будут учиться в этот период. Минобрнауки готовит соответствующий приказ.
Фото © Агентство "Москва"
Российским школам рекомендовано не работать в период с 4 по 7 мая. Об этом сообщили во вторник в Минпросвещения РФ. Таким образом, майские каникулы продлятся десять дней — с 1 по 10 мая включительно. Ранее стало известно, что студенты российских вузов тоже смогут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая — Минобрнауки готовит соответствующий приказ.
Напомним, решение о длинных выходных было принято Владимиром Путиным по просьбе Роспотребнадзора. Так, нерабочими днями в России объявлен период с 1 по 10 мая включительно.
Лента новостей
Выбор редакции
В России предложили ввести "день самообразования" для учеников 11-х классов
Российские студенты могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая
Туроператоры попросили Голикову отменить двойные тесты на коронавирус
Зеленский предложил создать паралельный "нормандскому" формат переговоров по Донбассу
Установлен последний участник конфликта между актёром Палем и экс-игроком ЦСКА Антиповым
Комментариев: 0