Школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая

Российским школам рекомендовано не работать в период с 4 по 7 мая. Об этом сообщили во вторник в Минпросвещения РФ. Таким образом, майские каникулы продлятся десять дней — с 1 по 10 мая включительно. Ранее стало известно, что студенты российских вузов тоже смогут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая — Минобрнауки готовит соответствующий приказ.