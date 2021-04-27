Похищение вместо вечеринки: лжесотрудники ФСКН несколько дней удерживали студентов, требуя выкуп в полтора миллиона

В подмосковном Щёлкове вооружённые неизвестные, представившиеся сотрудниками Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, похитили двоих студентов и несколько дней удерживали, требуя за них выкуп. Об этом Лайфу рассказал источник.

Всё произошло, когда 20-летний Евгений С. со своим другом Георгием готовились к вечеринке: замариновали мясо под шашлык и пошли гулять у элитного посёлка Оболдино-1. Затем, как рассказал пострадавший, они встретили знакомого Игоря, а спустя несколько минут к ребятам подошли трое неизвестных с оружием, к которым присоединился и Игорь, заявивший приятелям, что "это контрольная закупка".

Ребят повалили, нашли в их рюкзаках пакетики, предположительно, с наркотиками. Тогда лжесотрудники ФСКН записали видео с признаниями парней, угрожая им оружием, а затем стали требовать полтора миллиона рублей, чтобы не отправить ролик "куда надо". После этого их погрузили в машину и возили два дня. При этом, по словам источника, ребят не пытали и не били, а даже кормили. Кроме того, у них была возможность уйти, однако молодые люди не сделали этого по неизвестным причинам.

Женя обратился к маме, которая в панике собрала 100 тысяч рублей. Передача денег состоялась ночью на заправке. Однако, получив сумму, похитители вновь увезли парня в неизвестном направлении. Отпустили задержанных вечером следующего дня.

Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Лайф рассказывал, что на Гаити похитили пятерых католических священников и двух монахинь.

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