Туроператоры попросили Голикову отменить двойные тесты на коронавирус
А граждане, имеющие сертификат о вакцинации, должны быть полностью освобождены от этой процедуры, считают участники рынка.
Фото © Агентство "Москва"/ Андрей Никеричев
Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой с просьбой освободить от обязательного ПЦР-теста уже привитых путешественников, а всем остальным разрешить не сдавать его повторно. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ.
В организации подсчитали, что стоимость одного стандартного анализа в Москве и Санкт-Петербурге составляет около 2,5 тысячи рублей, а срочного — больше трёх тысяч на человека. Для многих россиян, которые путешествуют семьями, сдача такого анализа влетит в копеечку, учитывая, что в соответствии с недавним распоряжением Роспотребнадзора тесты нужно сдавать дважды, причём как взрослым, так и детям.
"Просим вас в целях уменьшения финансовой нагрузки на граждан Российской Федерации, возвращающихся с отдыха из зарубежных стран, рассмотреть возможность оставить для путешественников сдачу только одного ПЦР-теста, а также освободить граждан страны, привитых вакциной российского производства, от сдачи ПЦР-тестов", — говорится в тексте письма туроператоров, адресованного Голиковой.
Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Такое решение принял российский оперативный штаб в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в этих странах. Однако есть и позитивная новость для российских туристов — спустя пять лет возобновляются перелёты из РФ на курорты Египта. Об этом договорились президенты двух стран Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси.
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