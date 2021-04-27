Туроператоры попросили Голикову отменить двойные тесты на коронавирус

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой с просьбой освободить от обязательного ПЦР-теста уже привитых путешественников, а всем остальным разрешить не сдавать его повторно. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ.

В организации подсчитали, что стоимость одного стандартного анализа в Москве и Санкт-Петербурге составляет около 2,5 тысячи рублей, а срочного — больше трёх тысяч на человека. Для многих россиян, которые путешествуют семьями, сдача такого анализа влетит в копеечку, учитывая, что в соответствии с недавним распоряжением Роспотребнадзора тесты нужно сдавать дважды, причём как взрослым, так и детям.

"Просим вас в целях уменьшения финансовой нагрузки на граждан Российской Федерации, возвращающихся с отдыха из зарубежных стран, рассмотреть возможность оставить для путешественников сдачу только одного ПЦР-теста, а также освободить граждан страны, привитых вакциной российского производства, от сдачи ПЦР-тестов", — говорится в тексте письма туроператоров, адресованного Голиковой.

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