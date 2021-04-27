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Карпин и футболисты "Ростова" сделали прививки от коронавируса

Команда с берегов Дона расположилась в таблице на девятом месте, а в ближайшем матче встретится с "Тамбовом" в родных стенах.

27 апреля 2021, 12:00
<p>Фото © Пресс-служба ФК "Ростов"</p>

Фото © Пресс-служба ФК "Ростов"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин и другие представители команды сделали прививку от коронавируса, сообщает пресс-служба жёлто-синих.

"Сегодня главный тренер Валерий Карпин, тренер по физической подготовке Луис Мартинес, ряд футболистов и персонал сделали первый укол российским препаратом "Спутник V", — говорится в сообщении.

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При этом имена футболистов, которые сделали прививку, не называются. Однако на фотографиях можно увидеть нападающего Али Соу и защитника Томаса Рукаса.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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