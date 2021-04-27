Карпин и футболисты "Ростова" сделали прививки от коронавируса

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин и другие представители команды сделали прививку от коронавируса, сообщает пресс-служба жёлто-синих.

"Сегодня главный тренер Валерий Карпин, тренер по физической подготовке Луис Мартинес, ряд футболистов и персонал сделали первый укол российским препаратом "Спутник V", — говорится в сообщении.

При этом имена футболистов, которые сделали прививку, не называются. Однако на фотографиях можно увидеть нападающего Али Соу и защитника Томаса Рукаса.

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