Дерби не закончилось: "Спартак" продолжает троллить ЦСКА в соцсетях

Видео © Twitter / ФК "Спартак-Москва"

Московский "Спартак" продолжил свой активный троллинг ПФК ЦСКА после их дерби, которое принесло три очка команде Доменико Тедеско.

На сей раз они выложили короткий видеоролик, на котором спартаковец Джордан Ларссон прокидывает мяч между ног защитнику ЦСКА Щенникову, а дальше его подхватывает ещё один игрок красно-белых — Виктор Мозес. Сопровождаются кадры словами "Просто здравствуй, просто как дела?" из песни группы "Непара".

"Проверили реакцию соперника", — говорится в сообщении к посту.

И если на первый провокационный твит пресс-служба армейцев ответила, то очередное сообщение пока оставила без внимания.

Напомним, что на поле матч получился куда менее ярким, нежели стычка в "Твиттере". Победу "Спартаку" принёс Джордан Ларссон, а ключевым эпизодом матча стало удаление полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.

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