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Дерби не закончилось: "Спартак" продолжает троллить ЦСКА в соцсетях

Напомним, что после напряжённого поединка на поле победу праздновали красно-белые, за которых забил швед Джордан Ларссон.

27 апреля 2021, 09:55

Скриншот © Twitter / ФК "Спартак-Москва"

Видео © Twitter / ФК "Спартак-Москва"

Московский "Спартак" продолжил свой активный троллинг ПФК ЦСКА после их дерби, которое принесло три очка команде Доменико Тедеско.

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На сей раз они выложили короткий видеоролик, на котором спартаковец Джордан Ларссон прокидывает мяч между ног защитнику ЦСКА Щенникову, а дальше его подхватывает ещё один игрок красно-белых — Виктор Мозес. Сопровождаются кадры словами "Просто здравствуй, просто как дела?" из песни группы "Непара".

"Проверили реакцию соперника", — говорится в сообщении к посту.

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И если на первый провокационный твит пресс-служба армейцев ответила, то очередное сообщение пока оставила без внимания.

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Напомним, что на поле матч получился куда менее ярким, нежели стычка в "Твиттере". Победу "Спартаку" принёс Джордан Ларссон, а ключевым эпизодом матча стало удаление полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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