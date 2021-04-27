Газизов готовится к суду со "Спартаком"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов объяснил, почему он готовится к суду со "Спартаком", в котором работал ещё несколько месяцев назад.

"Денег должен остался не сам "Спартак". Все мои договорённости были лично с Федуном", — пояснил в эфире телеканала "Россия 24" Газизов. "Меня вызывают в суд и говорят, что существуют какие-то проблемы, я позвонил первому лицу, но не получил ни ответа, ни привета. Значит, будем решать через суд".

Также он признался, что очень обрадовался разгромной победе "Уфы" над "Спартаком". Напомним, что нынешняя команда Газизова разгромила красно-белых со счётом 3:0 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги.

Отметим, что Газизов проработал в московской команде всего 153 дня на посту гендиректора.

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