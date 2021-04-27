Газизов готовится к суду со "Спартаком"
Об этом рассказал сам генеральный директор "Уфы" в телевизионном интервью.
Фото © Sport-Express / ТАСС
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов объяснил, почему он готовится к суду со "Спартаком", в котором работал ещё несколько месяцев назад.
"Денег должен остался не сам "Спартак". Все мои договорённости были лично с Федуном", — пояснил в эфире телеканала "Россия 24" Газизов. "Меня вызывают в суд и говорят, что существуют какие-то проблемы, я позвонил первому лицу, но не получил ни ответа, ни привета. Значит, будем решать через суд".
Также он признался, что очень обрадовался разгромной победе "Уфы" над "Спартаком". Напомним, что нынешняя команда Газизова разгромила красно-белых со счётом 3:0 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги.
Отметим, что Газизов проработал в московской команде всего 153 дня на посту гендиректора.
Футбол. Интересное по теме
"Спартак" обратился к КДК с просьбой отменить жёлтые карточки двум футболистам
вчера в 16:18
"Отменно вошёл в игру": Италия осталась в восторге от последнего матча Миранчука, в котором он забил
вчера в 14:34
Забивной Миранчук, поражение "конюшни" и отложенный триумф Баварии: Евросезон выходит на финишную прямую
вчера в 13:56
Выбор редакции
"Бавария" определилась с новым главным тренером
"Спартак" обратился к КДК с просьбой отменить жёлтые карточки двум футболистам
Россия обыграла США в первом матче юниорского ЧМ по хоккею
Кремль: Россия продолжит контакты с Бразилией, которая не разрешила ввоз "Спутника V"
В Сети появился снимок Лободы без прикрас, где видно, насколько изуродованы её губы
Комментариев: 0