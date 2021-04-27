Россия обыграла США в первом матче юниорского ЧМ по хоккею
В следующем матче команда РФ встретится с финнами, а американцы сыграют с Германией. Юниорский чемпионат мира завершится 6 мая.
Фото © twitter/iihfhockey
Россия обыграла США в первом матче юниорского ЧМ по хоккею. Видео © twitter/iihfhockey
Сборная России по хоккею со счётом 7:6 победила команду США в первом матче группового этапа чемпионата мира среди юниоров. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея на льду. Игра проходила в городе Фриско в Техасе.
Среди россиян шайбы в ворота соперников забили Данила Юров (10-я минута), Дмитрий Бучельников (27), Всеволод Гайдамак (29), Матвей Мичков (34), Иван Мирошниченко (40, 55), Никита Чибриков (62).
Для юниорских команд России и США это был 21-й матч в рамках чемпионатов мира, 12 побед в них остались за российскими спортсменами. В прошлый раз, в 2019 году, юниоры РФ обыграли американцев в серии буллитов со счётом 3:2. Российская сборная в следующем матче встретится с финнами. Американцы же сыграют с командой Германии. Юниорский чемпионат мира завершится 6 мая.
Ранее Лайф рассказывал, что взрослая сборная России разгромила Белоруссию в матче Еврочелленджа.
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