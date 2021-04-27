Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Россия обыграла США в первом матче юниорского ЧМ по хоккею

В следующем матче команда РФ встретится с финнами, а американцы сыграют с Германией. Юниорский чемпионат мира завершится 6 мая.

27 апреля 2021, 03:58

Фото © twitter/iihfhockey

Россия обыграла США в первом матче юниорского ЧМ по хоккею. Видео © twitter/iihfhockey

Сборная России по хоккею со счётом 7:6 победила команду США в первом матче группового этапа чемпионата мира среди юниоров. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея на льду. Игра проходила в городе Фриско в Техасе.

Среди россиян шайбы в ворота соперников забили Данила Юров (10-я минута), Дмитрий Бучельников (27), Всеволод Гайдамак (29), Матвей Мичков (34), Иван Мирошниченко (40, 55), Никита Чибриков (62).

Не только Овечкин и Панарин зажигают в НХЛ: русские киперы блестяще тащат свои команды

Не только Овечкин и Панарин зажигают в НХЛ: русские киперы блестяще тащат свои команды

Для юниорских команд России и США это был 21-й матч в рамках чемпионатов мира, 12 побед в них остались за российскими спортсменами. В прошлый раз, в 2019 году, юниоры РФ обыграли американцев в серии буллитов со счётом 3:2. Российская сборная в следующем матче встретится с финнами. Американцы же сыграют с командой Германии. Юниорский чемпионат мира завершится 6 мая.

Ранее Лайф рассказывал, что взрослая сборная России разгромила Белоруссию в матче Еврочелленджа.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1