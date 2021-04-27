Россия обыграла США в первом матче юниорского ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею со счётом 7:6 победила команду США в первом матче группового этапа чемпионата мира среди юниоров. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея на льду. Игра проходила в городе Фриско в Техасе.

Для юниорских команд России и США это был 21-й матч в рамках чемпионатов мира, 12 побед в них остались за российскими спортсменами. В прошлый раз, в 2019 году, юниоры РФ обыграли американцев в серии буллитов со счётом 3:2. Российская сборная в следующем матче встретится с финнами. Американцы же сыграют с командой Германии. Юниорский чемпионат мира завершится 6 мая.