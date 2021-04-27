Финансист рассказал, стоит ли "бежать избавляться от долларов"

Роль доллара в мировой торговле снижается, но сейчас каких-либо поводов для паники, быстрого избавления от этой валюты нет. Такое мнение высказал генеральный директор Noble Russian Finance Club Василий Коновалов. Он пояснил, что постепенный отказ от доллара проводят страны, попавшие под санкции США, например Россия и Китай. Свою часть рынка забирает также евро, но ЕС вряд ли хотел бы развивать этот процесс.

"В излишнем росте спроса на евро не заинтересованы и сами страны ЕС, которые сейчас, в период экономического спада, предпочли бы ослабить свою валюту ради повышения конкурентоспособности", — заметил Коновалов в интервью агентству "Прайм".

Он отметил, что в ближайшее десятилетие доллар точно не уйдёт полностью. Для этого, по мнению финансиста, необходимы катастрофические события.

"Никаких причин для того, чтобы бежать избавляться от долларов, нет. Но доля их в составе сбережений в любом случае не должна быть более 30%", — посоветовал эксперт.

Ранее экономисты оценили вероятность укрепления российской валюты до показателя в 60 рублей за доллар. По их словам, сейчас рано говорить о настолько уверенном росте национальной валюты.

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