В США решили создать центр по борьбе с иностранным влиянием

В Америке началась работа по созданию центра по борьбе с тайным иностранным влиянием на внутриполитические процессы в стране. Аппарат директора Нацразведки США уже активно включился в этот процесс, пишет газета Politico. Уточняется, что центр будет создаваться в кратчайшие сроки, но точные даты не называются, как и размер бюджета.

Издание подчеркивает, что изначально идея центра состояла в том, что в нём будут работать аналитики из всех разведывательных ведомств США. Они будут заниматься сведением воедино всех данных о предполагаемых зарубежных операциях по влиянию на политическую жизнь в США. Как уточнялось ранее, внимание будет уделяться прежде всего Ирану, Китаю, КНДР и России.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. В беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина. Его выпад в адрес президента РФ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал "истерикой от бессилия"

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