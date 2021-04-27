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В США решили создать центр по борьбе с иностранным влиянием

Пока неизвестны ни бюджет учреждения, ни точные сроки, когда он появится. Внимание он будет уделять в том числе России.

27 апреля 2021, 03:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Америке началась работа по созданию центра по борьбе с тайным иностранным влиянием на внутриполитические процессы в стране. Аппарат директора Нацразведки США уже активно включился в этот процесс, пишет газета Politico. Уточняется, что центр будет создаваться в кратчайшие сроки, но точные даты не называются, как и размер бюджета.

Издание подчеркивает, что изначально идея центра состояла в том, что в нём будут работать аналитики из всех разведывательных ведомств США. Они будут заниматься сведением воедино всех данных о предполагаемых зарубежных операциях по влиянию на политическую жизнь в США. Как уточнялось ранее, внимание будет уделяться прежде всего Ирану, Китаю, КНДР и России.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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