Ввоз "Спутника V" в Бразилию не разрешили, несмотря на выводы учёных о его безопасности

В Бразилии Национальное агентство по санитарному надзору пока не дало разрешение на ввоз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Такое решение там приняли, несмотря на заявление бразильских учёных о безопасности препарата.

"Хочу подчеркнуть, что это решение отражает текущее состояние дел и было принято на основании того, что нам удалось проанализировать на сегодняшний день", — приводит ТАСС слова главы агентства Антониу Барра Торреса.

Ранее Лайф рассказывал, что бразильские учёные признали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" абсолютно безопасной для населения. К такому мнению пришли члены научно-технического комитета по биологической безопасности Министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций.

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