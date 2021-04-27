Ввоз "Спутника V" в Бразилию не разрешили, несмотря на выводы учёных о его безопасности
В агентстве-регуляторе подчеркнули, что речь идёт только о текущем состоянии дел, которое в будущем может измениться.
Фото © twitter/sputnikvaccine
В Бразилии Национальное агентство по санитарному надзору пока не дало разрешение на ввоз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Такое решение там приняли, несмотря на заявление бразильских учёных о безопасности препарата.
"Хочу подчеркнуть, что это решение отражает текущее состояние дел и было принято на основании того, что нам удалось проанализировать на сегодняшний день", — приводит ТАСС слова главы агентства Антониу Барра Торреса.
Ранее Лайф рассказывал, что бразильские учёные признали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" абсолютно безопасной для населения. К такому мнению пришли члены научно-технического комитета по биологической безопасности Министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций.
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