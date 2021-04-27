Диетолог назвала продукты, безобидные даже при вечернем обжорстве

Накопившийся за день стресс многие люди снимают с помощью вечернего переедания и в результате сталкиваются с лишним весом. Как справиться с этой проблемой, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.

В интервью радио Sputnik специалист уточнила, что речь идёт о явлении, которое медики именуют компульсивным перееданием. В быту же нарушение пищевого поведения называют "вечерним зажором".

"Это нарушение пищевого поведения, когда человек через рецептор ротовой полости, через активацию вкусовых рецепторов хочет получить некоторое количество эндорфина и таким образом отдохнуть от трудового дня. В этот момент человек начинает много есть", — отметила диетолог.

Если вечером человека не покидает постоянное желание что-нибудь съесть, Мухина рекомендует следовать рецепту британской принцессы Дианы. В определённый период жизни та страдала булимией — нервным расстройством, выражающимся, в частности, в регулярном переедании. Такие приступы она укрощала с помощью зелёных листовых овощей.

"В этот момент очень хорошо взять пучок сельдерея и его жевать. Таким образом вы не съедите лишних калорий и не наберёте лишних калорий. Такой "вечерний зажор" — это метод принцессы Дианы", — поведала врач.

Как отмечает Мухина, сырые овощи и зелень являются эффективным способом контролировать вес. При этом злоупотреблять этим способом тоже не следует: боком может выйти отрицательная калорийность таких продуктов.

"Чтобы переварить калории, организм тратит энергию. Например, если морковь, условно, даёт 10 килокалорий, а на переваривание идёт 12, то образуется минус. На практике нельзя круглосуточно есть овощи с отрицательной калорийностью", — рассказала она, добавив, что в итоге человек может почувствовать упадок сил, у него будет нехватка жизненной энергии.

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