В Госдепе дали оценку намерению Зеленского изменить Минские соглашения

США по-прежнему считают, что необходимо следовать Минским соглашениям для разрешения конфликта на востоке Украины. Об этом в американском внешнеполитическом ведомстве заявили, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского о необходимости внесения изменений в договорённости.

"Мы продолжаем поддерживать Минские соглашения как основу для дипломатического урегулирования спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины", — заявили ТАСС в Госдепе.

Там считают, что прежде всего Москва должна выполнить все обязательства. Вашингтон же "продолжит использовать возможности и пользоваться как рычагом влияния американской деятельностью в отношении украинско-российской конфликтной дипломатии".

Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не пояснила, есть ли у США намерения попытаться присоединиться к переговорам по Донбассу в "нормандском формате". Соответствующий вопрос она переадресовала Госдепу.

Лайф рассказывал, что Владимир Зеленский предложил переписать или вовсе отменить Минские соглашения. В частности, президент Украины настаивает на включении в число участников переговоров США, Великобритании и Канады.

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