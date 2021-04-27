В Госдепе дали оценку намерению Зеленского изменить Минские соглашения
В ведомстве заверили, что считают эти договорённости основой дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе.
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США по-прежнему считают, что необходимо следовать Минским соглашениям для разрешения конфликта на востоке Украины. Об этом в американском внешнеполитическом ведомстве заявили, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского о необходимости внесения изменений в договорённости.
"Мы продолжаем поддерживать Минские соглашения как основу для дипломатического урегулирования спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины", — заявили ТАСС в Госдепе.
Там считают, что прежде всего Москва должна выполнить все обязательства. Вашингтон же "продолжит использовать возможности и пользоваться как рычагом влияния американской деятельностью в отношении украинско-российской конфликтной дипломатии".
Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не пояснила, есть ли у США намерения попытаться присоединиться к переговорам по Донбассу в "нормандском формате". Соответствующий вопрос она переадресовала Госдепу.
Лайф рассказывал, что Владимир Зеленский предложил переписать или вовсе отменить Минские соглашения. В частности, президент Украины настаивает на включении в число участников переговоров США, Великобритании и Канады.
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