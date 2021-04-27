"За эти слова их можно стереть с лица земли": Болгары не оценили идею взорвать АЭС на Украине назло России

Читатели болгарской газеты "Факты" прокомментировали запись, опубликованную в телеграм-канале Запорожской АЭС, в которой говорится о готовности выполнить "последний приказ" —уничтожить станцию, чтобы помешать России.

Прежде на канале данной украинской АЭС в мессенджере появилось сообщение о том, что у Незалежной есть "оружие", которое сотрудники атомной электростанции готовы задействовать, если Москва "попробует помешать" Киеву "навести конституционный порядок" в Донбассе и в Крыму. Авторы поста пообещали, что РФ в этом случае заплатит "высокую цену".

"Мы можем загрузить все 13 реакторов ВВЭР-1000 ядерным топливом Westinghouse, и у нас есть герои, у которых не дрогнет рука выполнить последний приказ", — подчёркивается в записи. Болгарские читатели достаточно жёстко отреагировали на данную публикацию.

"Ядерный шантаж? Их только за эти слова уже можно стереть с лица земли!" — написал один из пользователей.

Другой комментатор назвал украинцев слабаками, отметив, что те готовы отравить свой народ, пытаясь навредить Москве.

"И это они-то герои? Из-за своей слабости и глупости уничтожат всю Европу", — отметил ещё один пользователь.

При этом ряд читателей уверены, что украинцы блефуют, делая подобные заявления, и научили их этому Соединённые Штаты. Другой назвал такие предупреждения со стороны украинцев провокацией и призвал принять к его авторам меры. К примеру, уволить.

Ранее один из участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС вспомнил о первых днях пребывания на месте катастрофы.

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