"За эти слова их можно стереть с лица земли": Болгары не оценили идею взорвать АЭС на Украине назло России
Читатели местной газеты назвали граждан Незалежной слабаками, которые из-за своей глупости и слабости могут уничтожить всю Европу.
Фото © energoatom.kiev.ua
Читатели болгарской газеты "Факты" прокомментировали запись, опубликованную в телеграм-канале Запорожской АЭС, в которой говорится о готовности выполнить "последний приказ" —уничтожить станцию, чтобы помешать России.
Прежде на канале данной украинской АЭС в мессенджере появилось сообщение о том, что у Незалежной есть "оружие", которое сотрудники атомной электростанции готовы задействовать, если Москва "попробует помешать" Киеву "навести конституционный порядок" в Донбассе и в Крыму. Авторы поста пообещали, что РФ в этом случае заплатит "высокую цену".
"Мы можем загрузить все 13 реакторов ВВЭР-1000 ядерным топливом Westinghouse, и у нас есть герои, у которых не дрогнет рука выполнить последний приказ", — подчёркивается в записи. Болгарские читатели достаточно жёстко отреагировали на данную публикацию.
"Ядерный шантаж? Их только за эти слова уже можно стереть с лица земли!" — написал один из пользователей.
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Другой комментатор назвал украинцев слабаками, отметив, что те готовы отравить свой народ, пытаясь навредить Москве.
"И это они-то герои? Из-за своей слабости и глупости уничтожат всю Европу", — отметил ещё один пользователь.
При этом ряд читателей уверены, что украинцы блефуют, делая подобные заявления, и научили их этому Соединённые Штаты. Другой назвал такие предупреждения со стороны украинцев провокацией и призвал принять к его авторам меры. К примеру, уволить.
Ранее один из участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС вспомнил о первых днях пребывания на месте катастрофы.
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