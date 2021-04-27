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Звезда "Великолепного века": Если бы я пожила в России, то привыкла бы к языку

Турецкая актриса Мерьем Узерли обсудила в Москве с коллегами будущие проекты. Оказалось, у неё есть базовые познания в русском.

27 апреля 2021, 00:54
<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/meryemuzerlimeryem/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">meryemuzerlimeryem</a></p>

Фото © instagram/meryemuzerlimeryem

Популярная турецко-немецкая актриса, звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли приехала на Московский кинофестиваль, чтобы представить новую работу — фильм режиссёра Эйлема Кафтана "Улей". В ходе визита она успела пообщаться с продюсерами и режиссёрами.

Подробностями рабочих дел делиться актриса отказалась. Вместо этого отметила, что всегда была в восторге от русского кинематографа. Особенно её впечатляли работы Тарковского. Она также рассказала, что может говорить по-русски.

"Привет, меня зовут Мерьем, я живу в Берлине. Могу немного читать и писать. Думаю, если бы пожила в России два-три месяца, то привыкла бы к языку и заговорила на нём", — сказала Узерли в интервью ФАН.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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