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Россиянина — "раба" китайской "Фабрики звёзд" Лелуша отпустили домой — видео

В аэропорту Пекина его провожала толпа фанатов, через которую он еле пробился к стойке регистрации. Понадобилась помощь охранников.

27 апреля 2021, 00:28

Лелуш вылетел домой, в Россию. Видео © Twitter / lovely_Ceci1

Парень из Владивостока Владислав Иванов, который прославился благодаря участию в китайской "Фабрике звёзд" под псевдонимом Лелуш, наконец возвращается на родину. Но и прощание ему устроили под стать всему остальному: фанаты устроили давку, пытаясь подойти поближе к кумиру, пришлось вмешиваться охране.

Как пишет Mash, Владу подарили на прощание букет цветов и половинку "Сникерса", который он сразу и съел. Под приветственные визги и вопли поклонников и поклонниц парень прошёл к стойке регистрации.

"Раба" китайской "Фабрики звёзд" Лелуша скоро отпустят домой в Россию — видео

"Раба" китайской "Фабрики звёзд" Лелуша скоро отпустят домой в Россию — видео

Уроженец Владивостока ранее пробился в финал проекта, но провалился там. Лайф рассказывал, что россиянин попал в своеобразное рабство к китайской "Фабрике звёзд".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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