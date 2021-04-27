Россиянина — "раба" китайской "Фабрики звёзд" Лелуша отпустили домой — видео
В аэропорту Пекина его провожала толпа фанатов, через которую он еле пробился к стойке регистрации. Понадобилась помощь охранников.
Лелуш вылетел домой, в Россию. Видео © Twitter / lovely_Ceci1
Парень из Владивостока Владислав Иванов, который прославился благодаря участию в китайской "Фабрике звёзд" под псевдонимом Лелуш, наконец возвращается на родину. Но и прощание ему устроили под стать всему остальному: фанаты устроили давку, пытаясь подойти поближе к кумиру, пришлось вмешиваться охране.
Как пишет Mash, Владу подарили на прощание букет цветов и половинку "Сникерса", который он сразу и съел. Под приветственные визги и вопли поклонников и поклонниц парень прошёл к стойке регистрации.
Уроженец Владивостока ранее пробился в финал проекта, но провалился там. Лайф рассказывал, что россиянин попал в своеобразное рабство к китайской "Фабрике звёзд".
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