Уникальные кроссовки Канье Уэста проданы на аукционе за рекордные $1,8 млн

Кроссовки популярного американского рэпера Канье Уэста были проданы на аукционе за рекордные 1,8 миллиона долларов. Об этом сообщили представители американского аукционного дома Sotheby's.

Как уточняется, речь идёт о паре кроссовок, разработанных Уэстом в 2008 году совместно с компанией Nike. Они получили название Nike Air Yeezy 1 и ознаменовали собой появление основанного Уэстом бренда Yeezy, который и сейчас высоко ценится среди коллекционеров. С 2015 года кроссовки под маркой Yeezy производятся компанией Adidas.

Проданная на аукционе пара чёрного цвета с бежевой подошвой, разработанная Уэстом совместно с дизайнерами Nike Марком Смитом и Тиффани Бирс, была выпущена в единственном экземпляре эксклюзивно для самого артиста и позднее не переиздавалась. Рэпер впервые появился в них на публике, когда выступал на церемонии вручения премии Grammy в 2008 году. Позже данный экземпляр был продан на благотворительном аукционе в поддержку одной из больниц американского штата Орегон и до последнего времени находился в частной коллекции.

На частном аукционе в Гонконге, проходившем с 21 по 26 апреля, данную пару за 1,8 миллиона долларов (примерно 135 миллионов рублей) купила компания Rares, занимающаяся скупкой и перепродажей редкой и коллекционной обуви. В июне текущего года компания намерена предложить всем желающим купить "долю" в паре кроссовок, которые, как ожидается, со временем будут лишь расти в цене.

Также добавим, что Nike Air Yeezy 1 установили сразу два рекорда — как первые кроссовки, проданные дороже чем за миллион долларов, а также как самая дорогая пара кроссовок в истории аукционов. Прежний рекорд был установлен в мае 2020 года, когда на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $560 тысяч были проданы Nike Air Jordan 1 в красно-чёрно-белой расцветке. Их надевал на игру в 1985 году легенда баскетбольного клуба "Чикаго Буллз" Майкл Джордан. До этого рекорд принадлежал кроссовкам Moon Shoe, выпущенным компанией Nike в 1972 году. За них на аукционе отдали более 437 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что картина уличного художника Бэнкси под названием "Меняющий игру" (Game Changer) о медсестре-супергероине продана на аукционе за 16,758 миллиона фунтов (около 23 миллионов долларов).

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