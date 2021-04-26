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Отдельные коридоры для вакцинированных от CoViD-19 предложили сделать в аэропортах

Пока эта инициатива на этапе обсуждения. Некоторые воздушные гавани меж тем уже готовы её серьёзно рассмотреть.

26 апреля 2021, 23:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России рассматривают возможность открытия в аэропортах отдельных коридоров для тех, кто получил прививку от коронавируса. Письмо с предложением проработать такую идею Минтранс направил операторам воздушных гаваней. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо ведомства.

Как отмечает издание, изначально такая идея исходила от Посольства ОАЭ в Москве: там предлагали предусмотреть подобные коридоры только для прилетающих из этого государства. В Роспотребнадзоре выступили против. В Минтрансе газете сказали, что окончательных решений по этому вопросу нет, нужно согласовывать идею с разными ведомствами.

Аэропорт Домодедово первым в России начал выдавать сертификаты международного образца о вакцинации от ковида

Аэропорт Домодедово первым в России начал выдавать сертификаты международного образца о вакцинации от ковида

В аэропорту Внуково отметили, что там есть опыт создания отдельных коридоров, например для болельщиков, детских групп. Однако нужно знать, какие требования будут у разных ведомств. В Домодедово заявили, что единых международных подходов к использованию данных о вакцинированных пассажирах нет. Оператор аэропорта Пулково выразил готовность рассмотреть такую идею.

Ранее Лайф рассказывал, что иностранцев и лиц без гражданства выборочно протестируют на коронавирус в российских аэропортах.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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