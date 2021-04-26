На Украине призвали привести в России к власти олигархов

На Украине депутат Верховной рады от партии президента Владимира Зеленского заявил, что нужно привести в России к власти олигархов. Такой идеей Павел Фролов поделился в эфире телеканала "Наш".

"Путин никогда не сдаст эти российские геополитические имперские интересы, где в этих интересах нет Украины. Или её вообще нет, или её нет сильной, а она как марионетка…", — заявил парламентарий.

По его мнению, единственный выход для Украины — расшатать власть в России, чтобы в ней появилась боящаяся санкций "олигархическая оппозиция".

А другой депутат Верховной рады ранее пожаловался в СБУ на предстоящий концерт группы "На-на".

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