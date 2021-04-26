Стало известно об инциденте между кораблями США и Ирана в Персидском заливе
Американские суда сопровождались боевыми катерами Корпуса стражей исламской революции на протяжении трёх часов. Морякам США приходилось маневрировать, чтобы избежать столкновения.
Фото © US Navy
В Персидском заливе 2 апреля иранские корабли окружили два судна Береговой охраны США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей ВМС Соединённых Штатов.
Издание пишет, что три быстроходных боевых катера и одно судно обеспечения под названием Harth 55, предположительно принадлежащие Корпусу стражей исламской революции, на протяжении трёх часов сопровождали два американских корабля.
Отмечается, что иранское судно обеспечения несколько раз приближалось к американским кораблям вплотную, что вынуждало тех прибегать к манёврам, чтобы избежать столкновения. В американском военном командовании традиционно для таких случаев заявили, что действия иранских военных носили "небезопасный и непрофессиональный" характер.
Ранее один из иранских телеканалов опубликовал кадры пролёта беспилотных летательных аппаратов Исламской Республики над американским авианосцем.
Выбор редакции
Иран опубликовал видео пролёта своих беспилотников над авианосцем США
Готовятся к войне: топ-15 стран, которые тратят на оборону больше всех
На Украине призвали привести в России к власти олигархов
Siri-мужчина и новые эмодзи: выпущено обновление iOS 14.5
Глава МИД Германии назвал условие улучшения отношений России и Евросоюза
Комментариев: 0