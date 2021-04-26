Стало известно об инциденте между кораблями США и Ирана в Персидском заливе

В Персидском заливе 2 апреля иранские корабли окружили два судна Береговой охраны США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей ВМС Соединённых Штатов.

Издание пишет, что три быстроходных боевых катера и одно судно обеспечения под названием Harth 55, предположительно принадлежащие Корпусу стражей исламской революции, на протяжении трёх часов сопровождали два американских корабля.

Отмечается, что иранское судно обеспечения несколько раз приближалось к американским кораблям вплотную, что вынуждало тех прибегать к манёврам, чтобы избежать столкновения. В американском военном командовании традиционно для таких случаев заявили, что действия иранских военных носили "небезопасный и непрофессиональный" характер.

Ранее один из иранских телеканалов опубликовал кадры пролёта беспилотных летательных аппаратов Исламской Республики над американским авианосцем.

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