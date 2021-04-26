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В Санкт-Петербурге появились новые маршруты на карте проекта "Открытый город"

В этом году количество мероприятий будет рекордным, их будет около полутора тысяч. Так, для участников проекта будет открыт Малый Мраморный дворец на Гагаринской улице.

26 апреля 2021, 21:32
<p>Фото © ТАСС / Петр Ковалев</p>

Фото © ТАСС / Петр Ковалев

В этом году жителей Северной столицы России ждут новые маршруты в рамках проекта "Открытый город". Об этом сообщил заместитель председателя Совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Антон Иванов. Он также анонсировал начало нового сезона проекта.

"В этом году мы запланировали рекордное количество мероприятий. Мы обычно проводили по тысяче экскурсий, лекций и квестов, а в этом году их будет 1,5 тысячи. Мы их оставили в проекте, потому что многим понравился формат онлайн-экскурсий — их будет 500. 1000 из них будут обычными", — рассказал Иванов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

В рамках проекта в этом году можно будет посетить Малый Мраморный дворец на Гагаринской улице. Не исключается, что свои двери откроет и дворец Михаила Михайловича на Адмиралтейской набережной. Уже ведутся переговоры по организации там экскурсий.

В Санкт-Петербурге решили отремонтировать исторические балконы в центре города

В Санкт-Петербурге решили отремонтировать исторические балконы в центре города

Ранее стало известно, что половину туристов в Петербурге за прошлый год составили москвичи — почти 50% от общего числа путешественников. Кроме того, в город на Неве часто приезжали жители Сибири, Казани, Краснодара, Сочи и Ростова-на-Дону.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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