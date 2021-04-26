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Операция по спасению крысы: животное пришлось вырезать из кукольного домика

Хозяева любопытного грызуна вызвали бригаду профессионалов, так как сами доставать питомца из западни побоялись.

26 апреля 2021, 21:24
<figure>Фото © Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы</figure>
Фото © Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Столичные спасатели оказались участниками необычной операции. На улице Тушинской в западню попала домашняя крыса. Об инциденте рассказали в пресс-службе столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Фото © Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Фото © Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

"В одной из квартир домашний питомец — декоративная крыса — застрял головой в кукольном домике. Самостоятельно освободить зверька у хозяев не получилось", — отметили в ведомстве.

Фото © Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Фото © Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Спасатели аккуратно разобрали игрушечный домик и освободили крысу из её пластмассового заточения. Животное отделалось испугом, а вот кукольный домик теперь ремонту вряд ли подлежит.

Мама нашла на тротуаре крошечное розовое существо, которое после спасения выросло в шикарную белку

Мама нашла на тротуаре крошечное розовое существо, которое после спасения выросло в шикарную белку

Российские спасатели регулярно оказывают помощь попавшим в беду животным. Например, не так давно петербуржские спасатели вытащили из канала исхудавшего тюленёнка.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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