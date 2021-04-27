Москалькова заявила, что Навального регулярно посещали гражданские врачи

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о врачах, которые обследовали осуждённого Алексея Навального. По её словам, гражданские медики регулярно посещали блогера в период с 24 марта по 20 апреля.

В частности, как рассказала Москалькова ТАСС, Навального обследовали рентгенолог, нейрохирург, невролог, нефролог, гастроэнтеролог и другие специалисты. Уполномоченный по правам человека добавила, что запросила и получила все заключения гражданских врачей, лично ознакомилась с материалами. Речь идёт об анализах, экспертных заключениях специалистов Владимирской областной клинической больницы и письменных заключениях гражданских медиков.