Москалькова заявила, что Навального регулярно посещали гражданские врачи
Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда
По словам омбудсмена, осуждённого обследовали, в частности, рентгенолог, нейрохирург, невролог, нефролог, гастроэнтеролог.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о врачах, которые обследовали осуждённого Алексея Навального. По её словам, гражданские медики регулярно посещали блогера в период с 24 марта по 20 апреля.
В частности, как рассказала Москалькова ТАСС, Навального обследовали рентгенолог, нейрохирург, невролог, нефролог, гастроэнтеролог и другие специалисты. Уполномоченный по правам человека добавила, что запросила и получила все заключения гражданских врачей, лично ознакомилась с материалами. Речь идёт об анализах, экспертных заключениях специалистов Владимирской областной клинической больницы и письменных заключениях гражданских медиков.
Ранее Москалькова уже сообщала, что Навального посещали специалисты, которые пришли к выводу, что серьёзных угроз для его здоровья нет. Позже стало известно, что блогер решил прекратить голодовку.
Напомним, условный срок Алексея Навального по делу "Ив Роше" заменили на реальный 2 февраля. По решению суда за решёткой блогер проведёт около двух с половиной лет. Навального этапировали в Покровскую ИК № 2. Журналистка Мария Бутина сравнила условия содержания блогера в колонии с пионерским лагерем. Вскоре он пожаловался на ухудшение здоровья. При этом во ФСИН сообщили об удовлетворительном состоянии осуждённого. Вместе с тем США пригрозили России последствиями в случае смерти Навального в колонии. В Кремле угрозы никак не восприняли.