Глава МИД Германии назвал условие улучшения отношений России и Евросоюза

Улучшить отношения между Европейским союзом и Россией можно путём разрешения конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он отметил, что вряд ли какая-то из сторон всерьёз хочет пойти на обострение ситуации в регионе.

"Я рад, что в Москве приняли решение отвести войска. Я не думаю, что кто-то из сторон всерьёз намеревается пойти на риск военного конфликта", — сказал он.

Решение отвести войска после учений на юге России, по мнению Мааса, является очень хорошим развитием событий и позволяет вернуться к работе над политическим урегулированием конфликта на Украине.

"Я думаю, что это является предпосылкой для того, чтобы стратегические отношения между РФ и ЕС снова могли развиваться лучшим образом", — добавил министр.

При этом Маас уверен, что "нормандский формат" и минский процесс оказались в критической точке. По его мнению, если подвижек не произойдёт, то конфликт может перейти в стадию замороженного.

Вместе с тем министр иностранных дел ФРГ подчёркивает, что стремление НАТО к диалогу с Россией может привести к решению многих международных конфликтов. Серьёзным шагом в этом вопросе, по мнению Мааса, будет встреча американского и российского лидеров.

Авторы