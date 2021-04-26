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Глава МИД Германии назвал условие улучшения отношений России и Евросоюза

Хайко Маас уверен, что отвод российских войск от границ с Украиной позволит усилить работу в "нормандском формате".

26 апреля 2021, 22:19
<p>Глава МИД ФРГ Хайко Маас. Фото © ТАСС / EPA</p>

Глава МИД ФРГ Хайко Маас. Фото © ТАСС / EPA

Улучшить отношения между Европейским союзом и Россией можно путём разрешения конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он отметил, что вряд ли какая-то из сторон всерьёз хочет пойти на обострение ситуации в регионе.

"Я рад, что в Москве приняли решение отвести войска. Я не думаю, что кто-то из сторон всерьёз намеревается пойти на риск военного конфликта", — сказал он.

Решение отвести войска после учений на юге России, по мнению Мааса, является очень хорошим развитием событий и позволяет вернуться к работе над политическим урегулированием конфликта на Украине.

"Я думаю, что это является предпосылкой для того, чтобы стратегические отношения между РФ и ЕС снова могли развиваться лучшим образом", — добавил министр.

При этом Маас уверен, что "нормандский формат" и минский процесс оказались в критической точке. По его мнению, если подвижек не произойдёт, то конфликт может перейти в стадию замороженного.

Вместе с тем министр иностранных дел ФРГ подчёркивает, что стремление НАТО к диалогу с Россией может привести к решению многих международных конфликтов. Серьёзным шагом в этом вопросе, по мнению Мааса, будет встреча американского и российского лидеров.

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Очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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